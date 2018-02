Seleção da Nigéria será treinada pelo alemão Berti Vogts O alemão Berti Vogts é o novo técnico da seleção da Nigéria. Ele assume o cargo no começo do ano que vem e ficará até 2010, com a missão de levar a equipe africana de volta à Copa do Mundo, depois da ausência no Mundial de 2006. Sua estréia está marcada para o dia 24 de março, quando a equipe enfrenta Uganda, pelas eliminatórias da Copa das Nações da África. Vogts, de 60 anos, foi lateral-direito da seleção alemã campeã do mundo em 1974, e auxiliar de Franz Beckenbauer na conquista da Copa de 1990. Depois, assumiu o cargo e levou a Alemanha ao título da Eurocopa de 1996, na Inglaterra, mas fracassou nas Copas de 1994 e 1998 - em ambas a equipe caiu nas quartas-de-final. "É um enorme desafio para mim. Tenho uma grande expectativa", disse Vogts, que também passou sem sucesso pela seleção da Escócia. Ele substitui o nigeriano Austin Eguavoen, que deve fazer parte da comissão técnica. "Vogts é hoje a pessoa mais adequada para nossa seleção", disse o presidente da Federação Nigeriana de Futebol, Tunde Aderibigbe. Os salários de Vogts devem ser pagos pela empresa local de telecomunicações Globacom. No ano passado, Eguavoen reclamou de ter ficado nove meses sem receber seus salários.