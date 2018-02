Seleção da Série B é definida em noite de festa

Assim como a CBF faz com a Série A, a Futebol Brasil Associados (FBA) realizou, na noite desta terça-feira, a festa de encerramento da Série B, no Rio de Janeiro, definindo a seleção da competição. O campeão da Série B, o Coritiba, foi o mais representado na seleção da competição, com quatro jogadores, além do técnico Renê Simões, que deixou o comando da equipe para treinar mais uma vez a seleção da Jamaica. Já a Portuguesa, que também retornou à Série A, conta com três atletas. A FBA também premiou outros atletas por feitos individuais. O atacante Alex Terra, que pertence ao Fluminense, mas que disputou a Série B pela Ponte Preta, foi considerado o Craque da Torcida, enquanto Edson Bastos, do Coritiba, o goleiro menos vazado. O prêmio de Craque da Série B ficou para o meia Diogo, da Portuguesa, enquanto a revelação do campeonato ficou com Apodi, do Vitória. Já o artilheiro foi Alessandro, do Ipatinga, com 25 gols. Confira a seleção: Tiago (Portuguesa); Apodi (Vitória), Henrique (Coritiba), Hugo (Santa Cruz) e Leonardo (Portuguesa); Bida (Vitória), Túlio (Coritiba), Pedro Ken (Coritiba) e Diogo (Portuguesa); Alessandro (Ipatinga) e Keirrison (Coritiba). Técnico: Renê Simões (Coritiba)