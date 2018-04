Seleção da Uefa fica sem Messi e tem Thiago Silva eleito

NYON - A Uefa anunciou nesta quarta-feira a sua seleção ideal de 2013, depois de realizar uma eleição que contou com a participação de internautas no site oficial da entidade, e chamou a atenção o fato de que Lionel Messi acabou ficando fora deste time. O argentino, que teve o seu desempenho no ano passado atrapalhado por lesões, não ficou entre os 11 mais votados, sendo que um deles foi o zagueiro brasileiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain.

A eleição registrou mais de 6,3 milhões de votos, recorde na história desta votação, e também teve Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Zlatan Ibrahimovic, companheiro de Thiago Silva no PSG, como dupla de ataque escolhida para seleção que conta com quatro meio-campistas. São eles: Gareth Bale e Mesut Özil, ambos do Real Madrid, Marco Reus, do Borussia Dortmund, e Franck Ribéry, do Bayern de Munique.

O Bayern, por sinal, teve outros três jogadores eleitos para seleção da Uefa: o goleiro Manuel Neuer e os laterais Philipp Lahm e David Alaba, enquanto Sergio Ramos, do Real Madrid, acabou escolhido para formar dupla de zaga com Thiago Silva.

Chamou a atenção também o fato de que nenhum jogador do Barcelona foi eleito para integrar a seleção da Uefa de 2013, o que não ocorria desde 2003, sendo que Messi fica fora deste time ideal da entidade pela primeira vez desde 2007. Já Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última segunda-feira, integra a equipe do organismo que controla o futebol europeu pelo oitavo ano consecutivo.

Thiago Silva, por sua vez, foi eleito para seleção da Uefa pelo terceiro ano seguido e é o único jogador não europeu a fazer parte do time ideal de 2013, enquanto Alaba se tornou o primeiro austríaco a figurar nesta equipe da entidade. Vale também registrar que Bale e Özil entraram nesta seleção depois de terem mudado de clube durante 2013. O galês trocou o Tottenham pelo Real Madrid, onde o meia alemão estava atuando antes de se transferir para o Arsenal.

Desta forma, a seleção ideal da Uefa de 2013 foi a seguinte: Manuel Neuer (Bayern de Munique); Philipp Lahm (Bayern de Munique), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid) e David Alaba (Bayern de Munique); Marco Reus (Borussia Dortmund), Gareth Bale (Tottenham/Real Madrid), Mesut Özil (Real Madrid/Arsenal) e Franck Ribéry (Bayern de Munique); Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).