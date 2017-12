Seleção de Angola é a terceira a desembarcar na Alemanha A seleção de Angola chegou, na manhã deste sábado, à Alemanha, onde já fará sua preparação final para a disputa da Copa do Mundo. Os angolanos, que desembarcaram em Hannover, vieram de Luanda, capital do país africano, onde iniciaram os treinos visando o Mundial. Membros do Comitê Organizador e políticos locais deram as boas vindas à delegação. Angola é a terceira seleção que chega ao país da Copa. Os "Palancas Negras", como os jogadores são conhecidos, ficarão concentrados em Celle, no norte da Alemanha. No início desta semana, as delegações de Togo e Costa Rica já haviam chegado aos seus locais de concentração - ambos na região de Wangen im Allgau, no sudoeste do país. Os angolanos, estreantes em Copas do Mundo, integram o Grupo D e jogarão contra Portugal (dia 11 de junho, em Colônia), México (dia 16, em Hannover) e Irã (dia 21, em Leipzig).