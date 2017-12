Seleção de Gana faz pit stop na Alemanha Felizes e impressionados: assim estavam os jogadores de Gana que desembarcaram nesta quinta-feira no aeroporto de Dusseldorf, oeste da Alemanha. Eles participarão pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Os ganenses farão uma breve passagem pela cidade, já que os jogadores pegarão um avião ainda nesta quinta para Dortmund, na Alemanha, para participar de um amistoso contra a Turquia, na sexta. Em seguida, os jogadores viajarão até Londres para enfrentar a Jamaica. Depois, a equipe seguirá para Glasgow, na Escócia, para realizar o último amistoso antes da Copa, contra a Coréia do Sul. No dia 5 de junho, Gana irá para Würzburg, no centro da Alemanha, onde ficará concentrada definitivamente até o fim do Mundial. A seleção de Gana estréia na Copa contra a Itália, no dia 12 de junho. Os outros adversários dos ganenses são os Estados Unidos e a República Checa.