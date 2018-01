Seleção de Honduras embarca na 5ª Honduras celebrou a decisão da Confederação Sul Americana de Futebol (CSF) de convidar a seleção local a participar da edição 2001 da Copa América, no lugar da Argentina, que ontem decidiu que não irá disputar o torneio por questões de segurança. ?Vamos contribuir com a paz e com a alegria da Colômbia?, disse o presidente da Federação de Futebol, Lisandro Flores. ?É uma decisão de risco, mas as pessoas sensatas verão com bons olhos nossa participação no campeonato?. A seleção hondurenha viajará nesta próxima quinta-feira, em um vôo direto para Medellin, fretado por autoridades esportivas da Colômbia. A cidade é sede do Grupo C da Copa América, que fazem parte Bolívia, Costa Rica, Uruguai e agora Honduras. O jogo de estréia de Honduras será no dia 13 de julho, contra a Costa Rica. Depois, no dia 16, enfrentam a Bolívia, e voltam a campo no dia 19 para enfrentar o Uruguai. ?Farei todo o possível para escalar nossos melhores jogadores, e levarei para a Colômbia uma equipe competitiva?, garantiu Flores. Seleção de Honduras embarca na 5ªf