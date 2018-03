Seleção de Leão desaponta japoneses Há um desapontamento entre os japoneses que gostam de futebol pela exclusão dos principais jogadores do Brasil na seleção que chegou nesta terça-feira a Tóquio, para a disputa da Copa das Confederações. No Ana Hotel Tokyo, onde a delegação vai ficar hospedada por sete dias, a curiosidade de quem trabalha no check-in era com relação à presença de Romário. "Ah, ele não vem?", reagiu uma das moças da recepção, Hiromita Akasu. "Não tem graça." Esse sentimento de decepção e perplexidade pela lista que relaciona Caçapa, Magno Alves, Leomar e outros, também pode ser captado entre a colônia brasileira em Tóquio. O jornalista Nelson Toyomura, editor-chefe de um semanário voltado apenas para os brasileiros residentes no Japão, o "Tudo Bem", destacou a dificuldade que o público vai ter para entender a opção do técnico Emerson Leão. "Sem Romário, Rivaldo e Ronaldinho, não sei qual vai ser a nossa referência." Na verdade, ninguém sabe. Dos 23 escolhidos, não há um só jogador com fama e pose de craque. Ao abrir mão também dos laterais Cafu e Roberto Carlos, Leão demonstrou estar disposto a arriscar sua permanência no cargo com um time sem destaques individuais. O resultado disso ainda é uma incógnita. O Brasil estréia na competição dia 31, contra Camarões. Nesta quarta-feira pela manhã, a equipe realiza o segundo treino em Tóquio, ainda sem a presença do atacante Washington, da Ponte Preta, que só deve se apresentar no dia 25, véspera do jogo com o Tokyo Verdy. Leandro, da Fiorentina, também vai se atrasar por causa da demora em receber o visto para entrada no Japão. O grupo de 23 atletas vem chegando por etapas a Tóquio. Primeiro, vieram nove dos que atuam no Brasil, com o reforço de Vampeta, do Paris Saint-Germain. Depois, juntaram-se à equipe oito que jogam na Europa. Nesta quarta-feira, devem desembarcar na capital japonesa os laterais Evanílson, do Borússia Dortmund, e Cesar, do São Caetano, e o zagueiro César, do Rennes.