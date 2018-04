Seleção galesa é recebida por 200 mil pessoas após Euro

Depois da eliminação para Portugal com derrota por 2 a 0 nas semifinais da Eurocopa, a seleção de País de Gales foi recebida como se fosse campeã nesta sexta-feira em Cardiff, capital do país. Cerca de 200 mil pessoas foram às ruas festejar a melhor campanha do time em um torneio de futebol em toda a sua história.

A festa começou com uma calorosa recepção no aeroporto. Os jogadores desfilaram em carro aberto pelas principais ruas da cidade, com direito a algumas paradas para bater palma como a "coreografia viking", que ficou famosa principalmente por causa da execução da mesma por parte da torcida da Islândia.

"Todos esses anos a gente ouvia as pessoas dizerem: 'Gales... onde fica? Faz parte da Inglaterra?'. Bom, agora isso acabou. Em cinco semanas, eles mostraram realmente onde fica Gales", comentou o primeiro-ministro do país, Carwyn Jones.

O desfile terminou no estádio do Cardiff, onde os jogadores receberam homenagens. No ônibus em que estavam, foi escrita a frase: 'Obrigado, juntos somos mais fortes'. A única ausência foi do meia Joe Ledley, pois ele embarcou em outro voo para Ibiza, onde se casará neste final de semana.

"Isso faz tudo valer a pena. Esse é o motivo que faz com que os jogadores trabalhem tanto para representar seu país", comentou o técnico Chris Coleman. "Eles sabiam que havia uma nação esperando por eles", finalizou.