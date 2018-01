Seleção de Parreira perde mais um A seleção brasileira de futebol não poderá contar com seu capitão, o lateral Cafu, no amistoso do próximo dia 30 contra o México em Guadalajara, informaram nesta sexta-feira, fontes da federação. Cafu, que atua pelo Roma, foi afastado da seleção a pedido do clube italiano, devido a uma contração muscular na perna direita. A Confederação Brasileira de Futebol informou que o pedido foi aceito pelo técnico Carlos Alberto Parreira, que agora deverá decidir se convoca ou não outro jogador para substituir Cafu. A baixa de Cafu é a segunda da equipe inicialmente convocada por Parreira para jogar contra a seleção mexicana. A primeira foi o goleiro Marcos, cujo clube, o Palmeiras, pediu também sua não convocação alegando um "princípio de bronquite".