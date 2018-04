Seleção de Togo deixa Angola dois dias após ataque

"Temos que guardar luto pelos nossos mortos. Voltamos ao nosso país para fazê-lo", afirmou o atacante Emmanuel Adebayor, no momento do embarque. Porém, em um momento inicial, os jogadores da equipe demonstraram interesse em participar do torneio.

O ministro de Esportes de Togo, Christophe Padumhokou Tchao, que viajou para Cabinda com o objetivo de acompanhar a equipe, informou que o governo declarou três duas de luto oficial. "Não podemos estar em luto e ao mesmo tempo estar em um festa do esporte", disse.

A chegada e o embarque da delegação de Togo teve cenas de caos, com dezenas de policiais tentando controlar a imprensa. Dois aviões transportaram os jogadores e funcionários, que tiveram de esperar várias horas antes da decolagem.

O goleiro Kodjovi Dodji Obilale, que foi atingido com um tiro na região lombar, foi levado para África do Sul e quase imediatamente operado em um hospital. Os médicos disseram neste domingo que ainda é muito cedo para discutir a possível evolução da Obilale, que ainda está sob cuidados intensos.