Seleção de Togo é a primeira a chegar na Alemanha Cheios de otimismo, os jogadores da seleção de Togo foram os primeiros entre os 32 países classificados a pisar em solo alemão, nesta segunda-feira, para iniciar a preparação final para a Copa do Mundo. A equipe desembarcou em Stuttgart, onde foram recebidos por membros do Comitê Organizador e políticos locais. "Nós somos obviamente zebras. Mas eu acho que podemos conquistar algo na Copa. Nossa preparação está voltada para o jogo de estréia contra a Coréia do Sul (dia 13, em Frankfurt). Se vencermos, as outras partidas serão como finais para nós", disse o treinador alemão Otto Pfister, logo após o desembarque. A seleção africana está no Grupo G do Mundial e, além dos sul-coreanos, terá pela a Suíça (dia 19, em Dortmund) e a França (dia 23, em Colônia). Durante as próximas quatro semanas, Togo ficará concentrado na cidade de Wangen, que fica próxima de Stuttgart. No último domingo, antes de viajar à Alemanha, os africanos perderam um amistoso para a Arábia Saudita por 1 a 0, na Holanda. Confira quando e onde as seleções chegarão na Alemanha: Alemanha - anfitriã Togo - 15 de maio (Hannover) Angola - 20 de maio (Frankfurt) Japão - 26 de maio (Frankfurt) Arábia Saudita - 27 de maio (Frankfurt) Gana - 27 de maio (Nuremberg) Equador - 29 de maio (Frankfurt) Polônia - 31 de maio (Hannover) Argentina - 31 de maio (Nuremberg) Croácia - 1 de junho (Hannover) Estados Unidos - 2 de junho (Hamburgo) México - 2 de junho (Frankfurt) Paraguai - 2 de junho (Munique) Suécia - 3 de junho (Bremen) Trinidad & Tobago - 4 de junho (Bremen) Brasil - 4 de junho (Frankfurt) Portugal - 4 de junho - (Münster-Osnabrück) Cosa Rica - 4 de junho (Waldorf) Austrália - 5 de junho (Stuttgart) Tunísia - 5 de junho (Frankfurt) Costa do Marfim - 5 de junho (Colonia-Bonn) Inglaterra - 5 de junho (Baden) Irã - 6 de junho (Frierichshafen) Coréia do Sul - 6 de junho (Colonia-Bonn) Holanda - 6 de junho (Lahr) Sérvia & Montenegro - 6 de junho (Dusseldorf) República Checa - 7 de junho (Siegerland) Itália - 7 de junho (Dusseldorf) Suíça - 8 de junho (Frankfurt) França - 8 de junho (Hannover) Espanha - 8 de junho (Dortmund) Ucrânia - 9 de junho (Berlim)