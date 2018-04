Seleção de Togo se prepara para abandonar Copa Africana

Um time arrasado pelo terrorismo. Esse é o retrato da seleção de Togo, prestes a abandonar a Copa Africana das Nações, que será disputada na Angola. Depois do ataque de sexta-feira, que matou pelo menos três pessoas e feriu outras 11 que viajavam no ônibus da delegação, o governo togolês emitiu uma nota para que a equipe voltasse ao país. O ministro da Administração Territorial, Pascal Bodjona, entende que não garantias necessárias de segurança e não se pode "continuar vivendo essa situação dramática".

"O governo togolês decidiu pedir para sua equipe que retornasse. Não podemos continuar com estas situações dramáticas na Copa Africana das Nações", disse o ministro. "Os jogadores estão traumatizados e não cremos que a segurança que deveria ser destinada está garantida", completou.

Apesar do comunicado, até agora apenas o capitão e craque da equipe Emmanuel Adebayor teria deixado Angola, como informa o Manchester City, clube do jogador. Ele já está saindo de Angola, mas ainda não sabemos se por terra, ou por avião, e também ainda não sabemos o seu destino", disse o porta-voz Simon Heggie.

Um dos poucos a manifestar publicamente o desejo de abandonar a competição, o técnico francês Hubert Velud já adiantou que a viagem de volta para casa acontece no domingo pela manhã, ainda sem horário definido.

Frente à pressão dos organizadores para garantir a realização da competição e o medo das demais seleções, informações desencontradas rondam os bastidores. De um lado, os donos do que seria mais uma festa para o futebol africano, que realiza a Copa do Mundo em 2010, dizem que o local é seguro. De outro, não há espírito esportivo que dê conta do temor de novos ataques e, por isso, a constante ameaça de boicote geral também circula.

"Estamos conversando com outras seleções do nosso Grupo [Burkina-Faso, Costa do Marfim e Gana] para tentar convencê-los a boicotar a competição", disse o jogador Alaixys Romao, em entrevista ao jornal francês L’Equipe.

O ônibus da delegação togolesa foi metralhado por terroristas assim que entrou na província de Cabinada, que pertence à Angola. O motorista do veículo, um assistente técnico e o porta-voz da equipe não resistiram aos ferimentos e morreram. Além deles, dois jogadores foram baleados.

O grupo Frente de Libertação do Enclave de Cabinda já assumiu a autoria dos atentado. Eles lutam pela independência da região angola, uma das mais ricas em petróleo. No entanto, em 2006, os separatistas assinaram um acordo de paz com o governo angolano em troca de uma autonomia especial para a área.

Atualizado às 21h35 para acréscimo de informação