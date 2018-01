Seleção decepciona até colombianos Perda de prestígio não é um mal que assola a seleção brasileira apenas dentro de casa. Nem todo o carinho, interesse e apoio que os brasileiros tiveram da torcida colombiana desde que desembarcaram em Cali foram capazes de resistir ao fraco e, sobretudo, apático futebol apresentado na estréia da Copa América. Até o prefeito de Cali, John Maro Rodriguez, que esteve presente no Pascual Guerrero, ficou assustado com o que viu. "Nunca vi o Brasil jogar tão mal", disse a seus assessores após a partida. Os colombianos lotaram o estádio para ver o Brasil. Entusiasmaram-se com a preliminar, em que Peru e Paraguai empataram por 3 a 3, e se aborreceram com o confronto mais importante. "Vimos tudo, menos o Brasil em campo", lamentou um torcedor, irritado com o péssimo desempenho do time de Scolari na derrota para o México por 1 a 0. Hoje, sempre que encontravam jornalistas brasileiros, na rua, no saguão do hotel ou num restaurante, os colombianos perguntavam: "O que está acontecendo com a seleção brasileira?" A atuação diante dos mexicanos abalou a imagem do time em Cali e em toda a Colômbia. De sensação do torneio, principalmente depois que os argentinos anunciaram que não mandariam qualquer representante, o que despertou um sentimento de indignação e antipatia, a seleção brasileira passou a ser apresentada e tratada no país como o "supermodesto Brasil". A definição foi dada pelo jornal El Pais, na edição de hoje. É constrangedor para uma equipe que chegou cercada de expectativa (e segurança) e com todo o favoritismo para conquistar o tricampeonato. Hugo Sanchez, o grande craque da história do futebol mexicano, comentou a partida de quinta-feira para uma rede de televisão do México. Afirmou que o Brasil anda irreconhecível, que não está se acertando. Javier Aguirre, o treinador mexicano, preferiu ser político. Disse que o jogo foi equilibrado e que é preciso sempre respeitar os tetracampeões do mundo, mas admitiu que a equipe vem decaindo nos últimos anos.