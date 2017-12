Seleção definida com Luís Fabiano e Juan A Seleção Brasileira desembarcou hoje às 16h45, em Belo Horizonte, com a escalação definida para enfrentar a Argentina, quarta-feira, no Mineirão. Carlos Alberto Parreira confirmou no Aeroporto da Pampulha que Luís Fabiano ocupará a vaga de Ronaldinho Gaúcho e Juan será o zagueiro ao lado de Roque Júnior. Um forte aparato da Polícia Militar de Minas e do Exército tomou conta dos jogadores desde o desembarque do vôo 2676 da Varig, na pista do aeroporto, até o ônibus que levou a delegação ao Hotel Caesar Business na capital mineira. Pelo menos 300 pessoas acompanharam o desembarque dos pentacampeões do mundo. "O time está definido", disse Parreira. "Não gostaríamos de ficar sem o Ronaldinho Gaúcho, mas infelizmente aconteceu a contusão. Confio plenamente no Luís Fabiano. Temos também pelo menos dez alternativas para armar a equipe sem o Ronaldinho Gaúcho." No vôo da Seleção, desde o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, até Belo Horizonte, Ronaldinho Gaúcho viajou calado ao lado de Roque Júnior e Luisão. Seus companheiros de time passaram os 45 minutos descontraídos, com brincadeiras e cantarolando músicas. Ronaldinho Fenômeno estava ao lado de Roberto Carlos e Zé Roberto. Passou a maior parte do vôo conversando com Luciano Huck, apresentador de um programa de televisão da TV Globo, que estava na poltrona de trás. Conversaram sobre garotas e o mundo das celebridades. Encolhido no seu canto, em uma das janelinhas do aeronave, Ronaldinho Gaúcho não entrou no clima de descontração dos jogadores. Apenas no momento do desembarque respondeu a uma pergunta da Agência Estado. O que você vai fazer amanhã? "Não sei ainda. Não tenho nada definido. Não sei se vou para Porto Alegre... Não sei de nada." Seus companheiros de Seleção Brasileira já têm programa para amanhã. O período da manhã será livre. À tarde, às 16h, fizeram um treino de reconhecimento no Mineirão, última atividade antes do jogo contra a Argentina, quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa de 2006.