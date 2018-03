Seleção definida para estréia no Japão Terminou há pouco, por volta das 9 horas, o coletivo da seleção brasileira, no centro de treinamento do Kashima Antlers, na cidade de Kashima, a 120 quilômetros de Tóquio. Os titulares venceram por 6 a 0 o time reserva, que atuou mesclado com jogadores japoneses. Marcaram os gols Vagner, Washington, Ramon (2), Anderson e Lúcio. O treino serviu para definir a equipe que vai estrear na Copa das Confederações, quinta-feira, às 5 horas (em Brasília), contra Camarões. Embora o técnico Emerson Leão não tenha confirmado a escalação, o time formará com Dida; Zé Maria, Lúcio, Edmílson e Léo; Leomar, Vampeta, Vagner e Ramon; Washington e Anderson.