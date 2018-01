Seleção deixa Rivaldo no maior alto astral Parece que o ambiente da seleção tem feito bem para Rivaldo. Longe da pressão e do burburinho que tanto o importunam no Milan, o meia-atacante já ensaia até novo discurso em Leicester. Um mês atrás, dizia com ironia que não brigava com Kaká por vaga na equipe italiana porque não tinha esse lugar, pois não passava de reserva de luxo. Agora, depois de romper contrato e voltar atrás, se mostra otimista e garante que não jogou a toalha na tentativa de convencer o técnico Carlo Ancelotti que pode ser útil ao grupo. Leia mais no O Estado de S. Paulo