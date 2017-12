Seleção descansa para treinar à tarde Os jogadores da seleção brasileira ainda estão descansando em seus quartos nesta manhã de terça-feira. A programação não marca nenhuma atividade até as 16h30, quando eles deixam o Hotel Paraná Golf, a cerca de 30 quilômetros do centro de Curitiba, em direção ao Estádio Pinheirão, onde treinam às 17h30. Nesse treinamento, o técnico Carlos Alberto Parreira deve definir uma possível alteração no time que enfrenta na quarta-feira, às 21h50, o Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas do Mundial 2006. O mais provável é que o treinador escale Renato no lugar de Émerson para facilitar a ligação do meio-campo com o ataque, principal deficiência no magro empate diante do Peru, no domingo.