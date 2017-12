Seleção descarta cobranças em conversa com Lula A seleção brasileira participará nesta quinta-feira de videoconferência com Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente, de Brasília, conversará com o técnico Carlos Alberto Parreira, o coordenador Mário Jorge Lobo Zagallo e com o lateral-direito Cafu, capitão da equipe. Os três estão em Königstein, sede da concentração brasileira na Alemanha. Lula convocou a reunião para desejar boa sorte ao time de Parreira. Os atletas e a comissão técnica garantem que o papo será ameno e não acreditam que a conversa tenha fins políticos por parte do presidente. Principalmente porque as eleições estão se aproximando e ele busca o segundo mandato. A maioria lembra que o petista sempre foi apaixonado por futebol e usou exemplos do esporte em inúmeros discursos. Lula é fanático corintiano e sempre acompanhou a equipe. ?A conversa é bem-vinda, todos sabem a importância do futebol para o País?, comentou Ronaldinho Gaúcho. Repórteres lhe perguntaram se tinha intenção de fazer alguma cobrança ao presidente. Ronaldinho disse que não e evitou entrar em polêmica. ?Acho que o presidente já tem cobrança de todos os lados, não vamos colocar mais pressão.? Roberto Carlos usou discurso parecido ao do amigo e disse não ter condições de fazer críticas por viver fora do Brasil há mais de uma década. E contou que vai guardar a camisa do primeiro jogo da seleção na Copa para dar ao presidente. ?Há pouco tempo prometi a camisa a ele, a primeira (do jogo contra a Croácia, no dia 13, em Berlim) já é dele.? O ministro dos Esportes, Orlando Silva Júnior, deverá chegar nesta quinta à Alemanha para se reunir com os atletas da seleção tetracampeã do mundo. E participará da videoconferência. Há dois anos, Lula enviou um vídeo de incentivo aos brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos de Atenas. Por enquanto, ele descarta viajar até a Alemanha para assistir a algum jogo do Mundial.