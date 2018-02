Seleção desembarca e inicia treinos Sem as presenças de Gilberto Silva, Emerson e Rivaldo, a seleção brasileira desembarcou nesta terça-feira na cidade do Porto, onde, no sábado, enfrenta a seleção de Portugal, em partida amistosa. O técnico Carlos Alberto Parreira quer aproveitar todo o tempo disponível e marcou o primeiro treino para a tarde desta terça. Gilberto Silva disputará uma partida hoje pelo Arsenal e se junta à delegação na quarta-feira. Rivaldo recebeu autorização para resolver problemas particulares no Brasil e se apresenta na quinta, junto com Emerson, do Roma, que solicitou liberação também para resolver problemas particulares na capital italiana. O treino desta tarde marcado para às 18h (15h de Brasília) no ADR Pasteleira foi confirmado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Na quarta-feira, dia 26, o técnico Parreira comanda um treino às 17h (14h de Brasília) no mesmo local. No dia 27, quinta-feira, os jogadores trabalharão em dois períodos no Padronense F.C., às 9h30m (6h30m de Brasília) e às 17h (14h de Brasília). O treino de reconhecimento do gramado do Estádio das Antas - local do amistoso contra os portugueses - será às 17h (14h de Brasília) de sexta-feira.