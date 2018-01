Seleção desembarca em Sevilha Aliviada pela classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2006 com a goleada por 5 a 0 sobre o Chile no domingo, a Seleção Brasileira desembarcou na manhã desta segunda-feira em Sevilha, na Espanha, onde na tarde de amanhã enfrenta o Sevilha em amistoso pelo centenário do clube espanhol. A equipe foi recepcionada por Ronaldinho Gaúcho e Roque Junior, que não enfrentaram o Chile por estarem suspensos, mas que foram convocados para amistoso. O treino programado para esta segunda-feira poderá ser cancelado. A comissão técnica deverá dar um dia de descanso para os jogadores. A delegação desembarcou em Sevilha com uma hora e atraso em relação ao previsto. Do aeroporto, os jogadores foram levados para o Hotel Isla de la Cartuja, onde a equipe deverá ficar concentrada. O atacante Ricardo Oliveira disse que o jogo desta terça-feira não será uma partida qualquer. ? Para o Brasil será uma partida importante?, garantiu o artilheiro do Bétis, tradicional rival do Sevilha. Júlio Baptista - um dos principais nome do Sevilha na última temporada, mas que recentemente se transferiu para o Real Madrid - disse estar ansioso pela partida. "Deixei muito amigos por aqui e considero o Sevilha a minha casa. As pessoas me trataram muito bem aqui e vou me lembrar sempre de minha passagem por Sevilha?, afirmou o jogador.