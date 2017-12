Seleção desembarca na Suíça e está a caminho de Weggis A delegação brasileira que saiu do Rio de Janeiro na noite de domingo já está na Suíça. O avião que levou grande parte da equipe e da comissão técnica pousou em Zurique, no início da tarde desta segunda-feira (horário local) - manhã no Brasil. A previsão da viagem de ônibus até Weggis, local da concentração nas próximas duas semanas, é de duas horas. Alguns jogadores, que atuam no futebol europeu, já estão na pequena cidade suíça. O atacante Fred, do Lyon, foi um dos primeiros a chegar depois de encarar mais de 400 km de carro. "Foi uma viagem tranqüila. Vim com minha família e até perdemos o caminho. Mas está tudo bem e pronto para começar a preparação para a Copa", disse o jogador, em entrevista ao programa Redação SporTV. Outros que já está em Weggis são os atletas do Milan - o goleiro Dida, o lateral-direito Cafu e o meia Kaká. Por causa da chegada da delegação brasileira, não haverá programação nesta segunda - apenas a inauguração do estádio municipal, que tem capacidade para cinco mil pessoas. Para esta terça, está programada a realização de exames médicos obrigatórios pela Fifa com todos os jogadores. Os treinos físicos começarão na quarta e, um dia depois, o primeiro contato com a bola. A seleção brasileira ficará duas semanas na Suíça e fará dois amistosos. No dia 30, o adversário será a seleção de Lucerna, na cidade da Basiléia. No dia 4 de junho, o rival será a Nova Zelândia, em Genebra. Após encarar o time da Oceania, o Brasil viajará para a Alemanha e ficará concentrada, durante a primeira fase, em Konigstein.