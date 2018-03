Seleção desencanta em Budapeste A seleção brasileira desencantou e fez 3 a 0 no primeiro tempo do amistoso contra a Hungria, que está sendo disputado nesta quarta-feira em Budapeste. Dois de Luis Fabiano e um de Kaká. Aos 32 minutos, Kaká fez um lindo gol num chute forte, de dentro da área, após uma triangulação perfeita que teve as participações de Luis Fabiano e Ronaldinho Gaúcho. Aos 35, o time brasileiro ampliou com Luis Fabiano, após bela jogada de Kaká. Aos 44, Luis Fabiano faz o terceiro após cruzamento de Roberto Carlos. O último gol da seleção brasileira antes do amistoso de hoje havia ocorrido no dia 19 de novembro, no jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa. Depois disso, foram dois jogos sem marcar - contra Paraguai e Irlanda.