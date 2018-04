Seleção desiste do Engenhão e muda treino para Gávea

RIO - A CBF informou a alteração do local do treino da seleção brasileira na tarde de sexta-feira, que faz parte da preparação para a disputa da Copa das Confederações. Por "questão de logística" - tem muito trânsito e demora demais para chegar -, a atividade não será mais realizada no Estádio do Engenhão, passando a ser na sede do Flamengo, na Gávea.

O Engenhão está interditado desde o dia 26 de março, por causa do risco de queda ou "ruína" da cobertura. Mesmo assim, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tinha liberado o local para o treino do Brasil na sexta-feira - o estádio também receberá treinamentos das seleções do Taiti e Itália durante a realização da Copa das Confederações.

Mas, mesmo com a liberação da prefeitura do Rio, a CBF descartou a utilização do Engenhão. Segundo a entidade, alguns membros da comissão técnica da seleção foram ao estádio nesta quarta-feira e demoraram cerca de 1 hora para fazer o trajeto - a delegação do Brasil está hospedada no Hotel Sheraton, que fica no bairro do Vidigal.

Assim, a opção foi transferir a atividade para um local mais perto, na Gávea. Antes disso, a seleção volta a treinar nesta quinta-feira na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, assim como já aconteceu nesta quarta, no primeiro dia de trabalho do grupo.

Antes da estreia na Copa das Confederações, no dia 15 de junho, contra o Japão, em Brasília, a seleção brasileira fará dois amistosos de preparação. Enfrenta a Inglaterra neste domingo, no Maracanã, no Rio, e a França, no domingo seguinte, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.