Seleção: Diego queria saber do amigo Diego recebeu a notícia da sua convocação, ontem, de manhã, no Hotel Lago, em Montevidéu. A primeira preocupação foi perguntar aos dirigentes do Santos se Robinho também havia sido chamado por Carlos Alberto Parreira. Diego não imaginava chegar à Seleção Brasileira principal sem a companhia de Robinho. Mas na lista não estava o amigo. Parreira convocou Diego e mais Kléberson, Athirson, Marcos, Luisão e Ânderson Polga, os seis que restavam para completar o grupo da Seleção que enfrentará o México no amistoso do dia 30, em Guadalajara. O menino do Santos é quase um intruso na turma do penta mundial e de outros que não foram à Copa do Mundo de 2002, mas têm boa quilometragem na Seleção. Leia mais no Jornal da Tarde