Seleção do ano da Fifa tem Neymar e mais três brasileiros

Em sua festa de gala realizada nesta segunda-feira, em Zurique, a Fifa anunciou a seleção do ano de 2015. Como era de se esperar, a equipe ideal tinha Neymar e os outros dois finalistas do prêmio Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas outros três brasileiros figuraram na parte defensiva: o zagueiro Thiago Silva e os laterais Daniel Alves e Marcelo.

O País dominou a equipe ideal, apesar do momento ruim vivido pela seleção brasileira em 2015, com a queda precoce na Copa América. São quatro atletas do Brasil, contra dois espanhóis, um argentino, um português, um francês e um croata.

Um destes nomes, Neymar viveu seu melhor ano na Europa até o momento, estabelecido como um dos grandes jogadores do futebol mundial. Mas foi Thiago Silva quem se manteve como membro brasileiro mais regular desta seleção, já que foi confirmado na equipe ideal da Fifa pela terceira vez consecutiva.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A nomeação de Marcelo e Daniel Alves apenas confirmou a hegemonia de seus clubes, Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Oito dos 11 indicados da seleção da Fifa são dos rivais espanhóis. Pelo Real, Marcelo, Sergio Ramos, Modric e Cristiano Ronaldo. Pelo Barça, Daniel Alves, Iniesta, Neymar e Messi.

Considerado um dos melhores times do mundo, dividindo o posto talvez justamente com Barcelona e Real, o Bayern de Munique foi representado apenas por um nome, o goleiro Neuer, considerado um dos grandes de sua posição nos últimos anos. Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, e Paul Pogba, da Juventus, completam a equipe.