Seleção do Equador chega à Alemanha para a Copa Após perder o amistoso contra a Macedônia por 2 a 1, no domingo, a seleção de futebol do Equador desembarcou na manhã desta segunda-feira na Alemanha, onde iniciará uma nova fase de preparação para a Copa do Mundo. Os jogadores, que estavam na Espanha, desembarcaram no aeroporto de Frankfurt e entraram no ônibus - personalizado com a bandeira equatoriana - para viajar até a cidade de Bad Kissingen, região centro-oeste da Alemanha, local onde os jogadores ficarão concentrados durante o Mundial. Assim que pisaram em sólo alemão, os equatorianos foram saudados por representantes do Comitê Organizador da Copa do Mundo e receberam flores. Os jogadores vestiam terno e gravata e usavam chapéus brancos com faixas nas cores da bandeira venezuelana. O Equador estréia na Copa no dia 9 de junho, contra a Polônia.