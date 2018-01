Seleção do Equador viaja para Manaus A seleção do Equador viajou nesta segunda-feira para a cidade de Manaus, onde depois de amanhã enfrenta o Brasil pela segunda rodada da eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. O time equatoriano, que na estréia, sábado, bateu a Venezuela em casa por 2 a 0, poderá ter um desfalque importante. O meio-campista Alex Aguinaga que no sábado deixou o gramado reclamando de uma contusão no joelho, viajou com a equipe, mas ainda não tem presença confirmada na partida. "Sem Aguinaga não estamos completos", disse o treinador Hernán Dario ?Bolillo? Gómez. Ele disse que vai esperar até o último minuto pela recuperação de seu principal jogador. Ele não quis especular sobre quem seria o substituto caso Aguinaga seja mesmo vetado pelo departamento médico.