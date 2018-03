Seleção do Iraque fará jogos na Austrália A seleção do Iraque - país arrasado pela guerra - vai disputar duas partidas amistosas contra a Austrália em novembro deste ano, segundo anúncio feito neste sábado pela federação australiana de futebol. O primeiro jogo dos iraquianos será contra a seleção sub-23 da Austrália e o segundo, contra um clube. Os dois amistosos serão realizados em Perth, por influência do técnico da seleção iraquiana, o alemão Bernd Stange, que já dirigiu o Perth Glory.