Seleção do México terá 2 desfalques O primeiro adversário do Brasil na Copa América, o México, chegou no início da noite de segunda-feira a Cali sem alguns dos titulares. O atacante Hernandez, que atua no futebol norte-americano, e o goleiro Jorge Campos são os principais desfalques. O técnico Javier Aguirre pretende utilizar a competição para preparar seu time para as eliminatórias. Os mexicanos estão apenas na quinta posição da Concacaf, que classifica três para a Copa do Mundo. O treinador acredita, porém, que sua equipe pode conseguir um bom resultado diante do Brasil. Para ele, a seleção tetracampeã do mundo não é mais tão superior às outras. "O Brasil decaiu e as outras seleções evoluíram", afirmou.