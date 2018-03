Seleção do Pan atrapalha planos de Picerni Depois de perder o lateral Alessandro, que foi para o Dínamo de Kiev no início da semana, o técnico Jair Picerni recebeu uma notícia preocupante no que diz respeito à continuidade da boa fase do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Vagner, vice-artilheiro da competição, e o meia Diego Souza, também titular da equipe, foram convocados para a seleção sub-20, que vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. ?Para os dois é uma experiência muito válida, mas para nós no Palmeiras não vai ser bom pois precisamos deles aqui?, afirmou Picerni, com a experiência de quem comandou a seleção olímpica nos Jogos de Los Angeles, em 1984, e foi medalha de prata. O treinador terá de liberar seus jogadores após a partida de sábado, contra o Londrina, uma vez que os treinos com o técnico Valinhos começam na semana que vem. Picerni sabe que abrir mão de jogadores por um mês durante a disputa da Série B é complicado. A competição está bastante equilibrada e a diferença do primeiro para o décimo colocado é de apenas cinco pontos. Dois tropeços podem colocar o time, atualmente vice-líder, em risco de não se classificar para a próxima fase do torneio de acesso à Primeira Divisão. Para a vaga de Diego Souza, a opção é o meia Pedrinho, que depois do gol na partida contra o Anapolina, tem boas chances de ser titular. A troca deverá resultar em mudança no posicionamento do meio-de-campo, com Magrão jogando mais recuado. Para o lugar de Vagner, Picerni tem Anselmo e Edmilson e, provavelmente, o atacante André, que vem do Internacional.