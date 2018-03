Seleção do Pan de olho no time do Palmeiras O que deveria ser um treino comum no Palmeiras ganhou importância com a presença do técnico da seleção brasileira pan-americana e sub-20, Valinhos, na Academia de Futebol, na Barra Funda. O treinador não escondeu o fato de que veio observar o meia Diego Souza, o volante Alceu e o atacante Vágner, com quem já trabalhou na preparação para o Mundial nos Emirados Árabes Unidos, que foi adiado por causa da guerra no Iraque. Valinhos explicou que a visita ao Palmeiras é uma das muitas que fará durante esta semana. Nos próximos dias, o treinador também observará atletas do São Paulo, Corinthians, Santos e São Caetano. "O time para o Pan-Americano deverá ter a base dos atletas que participaram da preparação do Mundial", explicou o técnico que deu uma notícia preocupante para o técnico do Palmeiras, Jair Picerni: a de que o time pode perder vários titulares durante a Série B do Campeonato Brasileiro. "Para os dois amistosos que farei antes do Pan-Americano não pretendo escalar os jogadores que estão jogando nos clubes. Mas para os Jogos de São Domingos poderei chamar vários jogadores de um só time", disse Valinhos cujo principal critério de seleção será a presença de jogadores em atividade nos respectivos times principais. A situação muda com relação ao Mundial, que será realizado em novembro, época decisiva dos campeonatos nacionais. Picerni preferiu ser cauteloso. "Ainda tem muito tempo, vamos ver o que vai acontecer quando chegar o momento", disse o treinador que não mostrou muita disposição de perder muitos jogadores. Alceu, Vágner e Diego Souza não esconderam a certa empolgação com a presença de Valinhos.