Seleção do penta bate a do tetra em jogo beneficente

Em um jogo de festa, nesta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu (interior de São Paulo), os pentacampeões mundiais pela seleção brasileira, em 2002, venceram os tetracampeões de 1994 por 3 a 2.

O amistoso beneficente foi idealizado por Juninho Paulista, que fez parte do grupo campeão na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul e voltará ao futebol pelo Ituano em 2010. O jogo arrecadou mais de oito toneladas de alimentos, que serão doadas para instituições de caridade de Itu.

Com muitos jogadores ainda em atividade, os pentacampeões pularam na frente no placar com 3 a 0. Novo reforço do Corinthians, Roberto Carlos fez o primeiro em um erro na saída de bola de Júnior Baiano. O segundo foi do palmeirense Edmílson, que acertou um belo chute da entrada da área sem defesa para o goleiro Zetti. O terceiro foi de Ricardinho, meia do Atlético Mineiro.

Os tetracampeões marcaram com Cafu, em cobrança de pênalti, e com Viola, que apesar de já estar aposentado, fez um golaço. No segundo tempo, a partida esfriou e nada de muito emocionante aconteceu em campo.

ROBERTO CARLOS

Acertado com o Corinthians, Roberto Carlos deu uma pequena mostra aos torcedores do que pode fazer pelo clube em 2010. Para ele, a elevada média de idade dos jogadores do seu novo clube não será problema.

"Já joguei em vários times que tinham jogadores com mais de 30 anos. E conseguimos títulos. Isso não me preocupa. É dentro de campo que temos de responder", afirmou o lateral. "Temos um ano para demonstrar o que significa a experiência mesclada com a juventude".

José Patrício/AE

Seleção do penta e seleção do tetra se enfrentaram no Novelli Júnior, em Itu (interior de São Paulo)