Seleção do Togo demite treinador e vai atrás de alemão A Federação Togolesa de Futebol (FTF) demitiu nesta terça-feira o treinador da seleção, o nigeriano Stephan Keshi, devido aos maus resultados registrados pela equipe na Copa Africana de Nações, disputada no Egito. Segundo uma rádio de Senegal, a FTF tomou a decisão de por fim ao contrato de Keshi após analisar, em uma reunião realizada na noite de segunda, a campanha da seleção na Copa Africana - o Togo terminou a competição do Egito com três derrotas e não marcou nenhum gol. O principal nome cogitado pela FTF para substituir Keshi é o do alemão Otto Pfister, que na década de 1980 treinou as seleções de Gana, República Democrática do Congo (antigo Zaire), Burkina Faso, Costa do Marfim e Senegal. Togo participará pela primeira vez de uma Copa do Mundo. A seleção está no grupo G, ao lado de França, Suíça e Coréia do Sul.