Seleção dominou a audiência no domingo O jogo decisivo entre Brasil e Chile quase dobrou o número de telespectadores da Globo: 70% das tevês da cidade de São Paulo estiveram ligadas no jogo, com uma média de 42 pontos. No mesmo horário, o Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato no SBT, era o 2.º colocado, com 7 pontos de média ? ou 12% de share. Para se ter uma idéia de quanto a seleção alavanca a audiência, a 1.ª parte do Domingão do Faustão, transmitida antes do jogo, teve média de 23 pontos (ou 43%) e a última, após a partida, 22 pontos (38%).