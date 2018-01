Seleção dos EUA mantém o treinador O técnico Bruce Arena vai continuar por mais quatro anos no comando da seleção norte-americana de futebol, segundo anúncio feito na noite desta terça-feira em Nova York. O treinador, de 51 anos, que assumiu o cargo logo depois da Copa do Mundo de 98, tem metas ambiciosas para os próximos quatro anos. ?Só há um objetivo a partir de agora. Chegar ao título. Não será fácil, mas com a experiência adquirida nos últimos mundiais, acho que temos condições de vencer?, disse ele. A seleção norte-americana disputou 66 partidas sob o comando de Arena e conseguiu 34 vitórias. Perdeu 18 jogos. No Mundial de 2002, o time chegou às quartas-de-final, sua melhor colocação desde a quarta posição conquistada no Mundial do Uruguai, em 1930.