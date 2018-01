Seleção brasileira é chamada para o Mundial Sub-17

O técnico Carlos Amadeu divulgou nesta quarta-feira a lista com os 23 nomes convocados para representar a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria, que acontecerá no Chile a partir de outubro. Como não podia deixar de ser, a equipe será composta, em sua maioria, por jogadores sem nenhuma experiência profissional.

As principais exceções ficam por conta do meia Lincoln e do atacante Luis Henrique. Lincoln, de apenas 16 anos, teve diversas oportunidades no Grêmio no início do ano e chegou a ser testado como titular por Luiz Felipe Scolari. Somente com a chegada de Roger Machado, deixou de ser aproveitado no time principal.

Já Luis Henrique segue como parte importante do elenco do Botafogo. Destaque na campanha do vice da Copa do Brasil Sub-17 deste ano, o atacante foi integrado ao time principal e chegou a marcar alguns gols na Série B, inclusive dois em sua estreia com o Sampaio Correa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No próximo dia 28, os jogadores se apresentam no Rio para o início da fase de preparação, que acontecerá na Granja Comary. Depois desta primeira fase, Carlos Amadeu definirá dois cortes e confirmará os 21 atletas que viajarão para o Mundial do Chile.

O Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Coreia do Sul, Inglaterra e Guiné. A estreia será diante dos coreanos, no dia 17 de outubro, em Coquimbo. No dia 20, os adversários serão os ingleses, em La Serena, e a primeira fase termina contra Guiné, dia 23, em Viña del Mar.

Confira os jogadores convocados para o Mundial Sub-17:

Goleiros: Juliano (Atlético Paranaense), Gabriel (Flamengo) e Lucas (Cruzeiro)

Zagueiros: Léo Santos (Corinthians), Ronaldo (Cruzeiro), Éder Militão (São Paulo), Nuno (Avaí) e Zé Marcos (Atlético Paranaense)

Laterais: Kleber (Flamengo), Dodô (Coritiba) e Rogério (Internacional)

Meio-campistas: Makton (América-MG), Guilherme (Santos), Liziero (São Paulo), Andrey (Vasco), Geovane (Vitória), Lincoln (Grêmio) e Matheus (América-MG)

Atacantes: Evander (Vasco), Luis Henrique (Botafogo), Eron (Vitória), Arthur (Santos) e Leandro (Ponte Preta)