Seleção embarca definida para Lima A seleção brasileira embarcou definida nesta sexta-feira à tarde para a cidade de Lima, onde no domingo enfrenta o Peru pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Confirmando as expectativas, o técnico Carlos Alberto Parreira anunciou a escalação de Kaká no lugar de Ronaldinho Gaúcho, cortado por contusão. Esta será a primeira vez que o meia do Milan inicia uma partida como titular na seleção brasileira. Nos outros dois jogos das eliminatórias ele entrou com a partida em andamento. O cruzeirense Alex, que também brigava pela vaga de Ronaldinho, ficará como opção no banco de reservas. O time titular, que deve começar a partida contra os peruanos terá Dida; Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Júnior; Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto e Kaká; Rivaldo e Ronaldinho. No último treino antes do embarque, realizado pela manhã em Teresópolis, os titulares venceram os reservas por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ronaldinho, Émerson e Lúcio. Parreira aproveitou o coletivo e fez três mudanças: Alex, Renato e Luís Fabiano entraram nos lugares de Kaká, Emerson e Rivaldo. A delegação brasileira deverá desembarcar em Lima por volta das 19h30 (horário de Brasília). No sábado à noite (às 19h), o time faz um treino de reconhecimento do gramado no Estádio Monumental, local do jogo de domingo.