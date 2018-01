Seleção embarca do Rio com 4 jogadores O atacante Ronaldinho Gaúcho deu mais um indício de que deve deixar, em breve, o Paris Saint-Germain. No embarque da seleção brasileira, neste domingo no Rio para a Europa, ele só não quis falar sobre o seu provável futuro clube. "Já é chegada a hora de sair", declarou. Real Madrid e Manchester United querem o artilheiro. Ronaldinho Gaúcho, Juan, Adriano e Gilberto foram os quatro jogadores que embarcaram do Rio com o técnico Carlos Alberto Parreira e o restante da comissão técnica para a França, com escala em São Paulo. De Paris, a equipe segue para a Nigéria, onde disputará amistoso com a seleção local, na quarta-feira. Depois, volta para a França, a fim de disputar a Copa das Confederações.