Seleção embarca para a Colômbia Para os jogadores da seleção brasileira, maior que o medo de atentados terroristas na Colômbia é a pressão pelo título da Copa América, competição que, para o Brasil, começa quinta-feira com a partida contra o México. A segurança do grupo que embarcou nesta segunda-feira para Cali já foi providenciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pelas autoridades colombianas, na opinião da maioria dos jogadores. Os atletas e a comissão técnica têm outra preocupação: vencer o torneio. "Se uma equipe vem de resultados negativos, a cobrança é sempre maior. No futebol, precisa-se ganhar sempre", resumiu o preparador físico Paulo Paixão. A seleção brasileira embarcou acompanhada de seis agentes e um delegado da Polícia Federal. O técnico Luiz Felipe Scolari chegou ao Aeroporto Tom Jobim, no Rio, uma hora e meia antes do horário marcado e despistou os jornalistas. O centroavante Jardel embarcou com o grupo no Aeroporto de Cumbica. A baixa foi outro atacante, Élber, que viajou para a Alemanha no sábado e poderá não disputar o torneio. Para Juninho Paulista, "seleção brasileira é sinônimo de vitória e de cobranças". "Quando veste essa camisa, o jogador é muito pressionado", afirmou o atacante do Vasco, que está negociando sua transferência em definitivo para o clube carioca (o passe pertence ao Atlético de Madri). Essa também é opinião do goleiro Marcos. "Seleção, quando entra num torneio, é para ganhar." Quem nunca esteve na Colômbia recebeu conselhos dos jogadores mais experientes. Atletas e membros da comissão técnica com passagens por Grêmio e Palmeiras e que já disputaram jogos da Libertadores da América em Cali trataram de tranqüilizar os colegas. "Sempre há guardas do Exército na porta do hotel e eles recomendam que não se saia à noite, mas os atletas não costumam deixar mesmo o hotel", disse Roger. "Em 99, jogamos com o Deportivo Cali pela Libertadores e fomos muito bem recebidos. Só procurávamos sair para caminhadas em grupo", disse o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, que trabalhou com Felipão no Palmeiras. Apesar da aparente tranqüilidade, alguns atletas reclamaram das condições em que a Copa América se realizará, num país que enfrenta uma guerra civil e com ameaça de atentados. "O ideal é que a Copa América não fosse assim, mas já estamos acostumados com a desorganização do futebol sul-americano", disse Juninho Paulista. O lateral-esquerdo Júnior, do Parma, também demonstrou certo desconforto com a situação. "Na Itália, podemos criar os filhos num ambiente de segurança, sem nenhuma preocupação." A Copa América está sendo encarada pelos jogadores como oportunidade para se firmarem na seleção. O técnico Luiz Felipe Scolari terá praticamente três semanas de convivência com o grupo e a maior parte dos jogadores que viajaram para a Colômbia deverá estar na lista de convocados para o jogo contra o Paraguai, dia 15 de agosto. Com esse objetivo, o atacante Jardel adiou a assinatura de contrato e a apresentação à torcida do Olympique. O clube francês pediu que o jogador, contratado do Galatasaray, da Turquia, se apresentasse nesta segunda-feira. Jardel recusou. "Eu liguei e avisei para eles que minha prioridade é seleção brasileira. Tenho o ano inteiro para jogar pelo clube", afirmou. O atacante acredita que chegou sua vez na seleção. "O Felipão sempre trabalhou comigo e sabe como armar a equipe para que eu faça os gols. Nunca estive tão tranqüilo na seleção."