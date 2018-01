Seleção: emoção na volta a Stade de France Quase cinco anos depois da derrota para a França na final da Copa do Mundo de 1998, a seleção brasileira voltou ao Stade de France. O time fez o reconhecimento do gramado onde, quinta-feira, enfrenta Camarões, às 16 horas (horário de Brasília), estréia de ambos na Copa das Confederações. Normalmente, essa atividade é realizada na véspera da partida. Contudo, o local será utilizado na quarta-feira para a rodada de abertura do grupo A, onde estão França, Japão, Colômbia e Nova Zelândia. Brasileiros e camaroneses estão no B, ao lado de Estados Unidos e Turquia. No coletivo, o primeiro que o técnico Carlos Alberto Parreira comandou desde que o time desembarcou em Paris, ficou definido que o time titular será o mesmo que iniciou a partida contra a Nigéria. A única alteração foi no ataque. Se Luís Fabiano não jogar, Adriano entrará em seu lugar. Os titulares venceram por 4 a 0. Marcaram Adriano (2), Émerson e Ronaldinho. A formação base foi a seguinte: Dida, Belletti, Juan, Lúcio e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Gil; Ronaldinho e Adriano. Mesmo se queixando do pouco tempo que tem para preparar a equipe, o treinador brasileiro deixou o Stade de France satisfeito. "A movimentação foi muito boa. Os jogadores estão demonstrando uma determinação excelente. Temos tudo para realizar uma boa competição", analisou. EMOÇÃO - O coordenador-técnico Zagallo não conseguiu evitar comentar a volta ao estádio francês. Técnico do time que perdeu o Mundial em 98, mostrou que hoje o episódio está superado. "É impossível não lembrar o que aconteceu naquela ocasião. Se os fatos que aconteceram no dia da partida não tivessem ocorrido tenho certeza de que não perderíamos aquela final", garantiu, após o treino. "Nosso time venceu a Holanda e estava pronto para ser campeão mundial. O grupo estava consciente que a oportunidade de conquistar pela quinta vez uma Copa do Mundo para o Brasil era real."