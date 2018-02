Seleção, enfim, está completa O técnico Parreira recebeu nesta quinta-feira o último atleta que ainda não havia se apresentado para o amistoso contra Portugal, no próximo dia 29 de março, às 17h15m (hora de Brasília), no Estádios das Antas, no Porto. Rivaldo chegou ao Ipanema Park Hotel logo após o almoço da delegação brasileira e completou o grupo de 20 atletas brasileiros. Para o treinamento desta tarde, às 17h (14h de Brasília), no campo do Padroense FC, o técnico Parreira poderá contar com todos os atletas. O treinamento que estava marcado para esta quinta-feira pela manhã foi cancelado pela Comissão Técnica em função dos difíceis campeonatos disputados pelos atletas brasileiros.