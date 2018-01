Seleção enfrenta a Turquia em junho O sorteio dos grupos para a Copa das Confederações será realizado nesta quarta-feira no Stade de France, mas o Brasil já sabe que um de seus adversários será a Turquia - a quem venceu duas vezes na campanha do penta. Como Brasil e França serão cabeças-de-chave e duas seleções do mesmo continente não poderão ficar no mesmo grupo, já está estabelecido que a Turquia ficará com o Brasil e a Colômbia, com a França. Os outros quatro participantes são Japão, Nova Zelândia, Camarões e Estados Unidos. O torneio terá três sedes - Paris, Lyon e Saint-Etienne - e será disputado entre 18 e 29 de junho. Os dois primeiros colocados de cada chave passarão para as semifinais. A Fifa anunciou nesta terça-feira que estuda passar a organizar a Copa das Confederações de quatro em quatro anos e não a cada dois, como ocorre hoje. Segundo o presidente Joseph Blatter, a competição seria disputada sempre no ano anterior à Copa do Mundo e serviria como um "ensaio" da organização para o Mundial. Blatter nega que a mudança seja uma maneira de agradar aos clubes europeus, que consideram que a competição serve apenas para congestionar ainda mais o calendário internacional. O dirigente diz que a Fifa não tem culpa pelo excesso de jogos do calendário e transfere a responsabilidade para os europeus, lembrando do inchaço promovido pela Uefa (União Européia de Associações de Futebol) em suas competições. A primeira edição da Copa das Confederações foi disputada na Arábia Saudita em 1992, com o nome de Copa Rei Fahd, e vencida pela Argentina. Três anos depois, novamente na Arábia, o título ficou com a Dinamarca. A competição mudou de nome e passou a ser reconhecida pela Fifa em 1997, quando o Brasil foi campeão na Arábia. Em 1999, o México foi campeão em casa, derrotando o Brasil na final. Em 2001, na Coréia do Sul e Japão, o título ficou com a França.