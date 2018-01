Seleção enfrenta Irlanda dia 18 de fevereiro A Irlanda será o primeiro adversário do Brasil em 2004. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira que acertou um amistoso entre as equipes para o dia 18 de fevereiro, no Landsdowner Road Stadium, em Dublin. A partida agradou o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira. "Independente do valor do adversário ou da escola de futebol que ele representa, o importante é a oportunidade de reunir a seleção", disse Parreira. "A Irlanda não atua da mesma maneira que a Holanda ou a Alemanha, mas vamos aproveitar a data para contar com todos os nossos jogadores." Como o dia 18 de fevereiro é uma data autorizada pela Fifa para a realização de amistosos e o confronto ocorrerá na Europa, a seleção poderá convocar todos os atletas que atuam no continente. Nomes como o do lateral-esquerdo Roberto Carlos, o atacante Ronaldo, ambos do Real Madrid, o meia Kaká, do Milan, o volante Gilberto Silva, do Arsenal, e o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, são presenças certas na lista que deverá ser divulgada no dia 3 de fevereiro. Apesar do amistoso ser na Europa, Parreira confirmou que "um ou dois" jogadores que atuam por clubes brasileiros deverão estar presentes na lista. Mas ressaltou que a base da seleção será formada pelos "estrangeiros". "Devemos lembrar que os jogadores do Brasil estarão em início de temporada. Muitos ainda não estarão em sua melhor forma física", destacou Parreira. Entre os atletas que poderão ser chamados de clubes brasileiros, as maiores chances são para o goleiro Marcos, do Palmeiras, e o meia Alex, do Cruzeiro. Parreira ainda destacou que o amistoso contra os irlandeses ganhou importância porque a seleção não vai poder realizar treinos antes da partida próxima partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Paraguai, dia 31 de março, em Assunção. O técnico explicou que vai se reunir com o supervisor do equipe, Américo Faria, para ver a possibilidade de os atletas se apresentarem direto no local da partida. "Os atletas da Europa vão jogar no dia 27 e 28 de março. Muitos vão chegar na segunda e quem não conseguir pegar um avião na noite de domingo, somente se apresentará na terça-feira. Com isso, só vou poder fazer uma movimentação leve na terça-feira e nós vamos jogar na quarta", disse Parreira. "Não estou dizendo que vamos direto para o Paraguai, mas esta possibilidade existe." Sobre a negociação para que o amistoso fosse com a Holanda ou Alemanha, Parreira lembrou que os nomes dessas equipes foram oferecidos pela CBF. De acordo com o treinador, apesar de as negociações com ambos os times não terem sido concretizadas, atuar contra a Irlanda, um time de menor tradição no futebol, não será "ruim ou um problema". "Volto a dizer que o importante é reunir o grupo."