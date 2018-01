Seleção envergonha internautas Depois da derrota por 1 a 0 para o México, estréia do time na Copa América, a reação dos torcedores em relação à seleção oscila entre a indignação e a vergonha. É o que comprovam as manifestações dos internautas no Fórum dos Leitores, do portal www.estadao.com.br. Respondendo à pergunta "Você já viu futebol mais feio do que o da seleção que toma olé da do México?", poucos demonstram compreensão com a delicada situação de Luiz Felipe Scolari. "O momento é para acertar o time para as eliminatórias", afirmou o internauta Pedro Júnior. Ele, no entanto, é exceção. A grande maioria das outras centenas de mensagens é de críticas ao time de Luiz Felipe Scolari. "Sinceramente, dessa vez (a seleção) bateu todos os recordes. Alguém se lembra quando foi feito o último gol pelo ataque da nossa seleção?", pergunta Guilherme Scheibe. O último gol foi marcado por Ramon - que não está mais na seleção - na derrota por 2 a 1 para a França, pela Copa das Confederações, dia 7 de junho. As ironias também dão o tom. "Coitado do México. Fez um péssimo jogo devido à horrível qualidade técnica apresentada pela ?seleção? brasileira", afirmou Fábio Vicente Heitor. O internauta Tulius Lima pede: "Gente do céu, bota o Bernardinho na seleção!" Também não são poucos os que acreditam que o melhor remédio para o futebol brasileiro é ficar fora da Copa. "Talvez assim os dirigentes acreditem que hoje em dia não se ganha nada mais apenas colocando a camisa amarela", afirma Adilson Dezote. A má fase da seleção já atravessou os mares, conforme conta o internauta Caio Lahr, residente em Londres, na Inglaterra. "Aqui, como no resto do mundo, futebol brasileiro é sinônimo de piada. Tiram sarro de mim toda hora."