Seleção equatoriana é condecorada pelo presidente Os jogadores e a comissão técnica foram condecorados com o grau de "Cavalheiros do Esporte" pelo presidente do Equador, Alfredo Palacio, nesta segunda-feira, em Quito, pela campanha da seleção equatoriana na Copa do Mundo, a melhor de sua história em Mundiais. "Esta condecoração não é dada apenas pela forma magistral como o Equador jogou, mas por algo mais profundo, a lição que deu ao país, de como trabalhar em grupo em busca de um objetivo. É disso que o Equador precisa, trabalhar em equipe", disse o presidente. Em sua segunda Copa do Mundo consecutiva - as duas primeiras de sua história -, o Equador venceu Polônia e Costa Rica na primeira fase e se classificou, ao lado da Alemanha, para as oitavas-de-final, quando foi eliminado pela Inglaterra.