Seleção equatoriana mergulha em crise A seleção de futebol do Equador está sendo submetida a um processo crescente de desintegração. Um dia depois de o treinador Hernan Dario Gomez anunciar que estava deixando o cargo, quatro jogadores também ameaçam abandonar a equipe. Em solidariedade ao treinador, o capitão Alex Aguinaga, os atacantes Augustin Delgado, e Ivan Kaviedes e o zagueiro Ivan Hurtado podem não atuar na partida contra o Peru, dia 2 de junho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem, logo depois do pedido de demissão do treinador, o coordenador de seleções da Federação Equatoriana de Futebol, Vinicio Luna, também apresentou sua carta de demissão. Hernan Dario Gomez está em Medellín se recuperando de atentado a bala ocorrido no dia oito de maio e decidiu abandonar a seleção em represália à decisão do juiz Victor Wong, da cidade de Guayaquil, onde ocorreu a tentativa de assassinato. Em seu despacho, o juiz negou-se a aceitar o pedido de prisão preventivo de Jacob Bucaram, suspeito de ser o mandante do atentado. Jacob é o primogênito do ex-presidente do país Abdalá Bucarám (exilado no Panamá), e pretendia que o irmão mais novo, Dalo, fosse convocado para a seleção Sub-20.