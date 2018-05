Seleção espanhola fecha ano na liderança do ranking da Fifa

A Espanha fechará a temporada de 2009 como líder do ranking da Fifa pelo segundo ano consecutivo. A entidade divulgou nesta quarta-feira a listagem de dezembro de colocações das seleções e o país europeu se manteve à frente do Brasil, o segundo colocado.

Os espanhóis assumiram o topo no mês passado, ultrapassando os brasileiros, que acabaram encerrando a temporada apenas 59 pontos atrás do líder. O Brasil, porém, foi o país que mais somou pontos com relação a um ano atrás, com 322 a mais que em dezembro de 2008.

A Holanda, 280 pontos atrás do Brasil, se manteve na terceira posição do ranking, seguida por Itália e Portugal, quarta e quinta colocadas, respectivamente. Alemanha, França, Argentina, Inglaterra e Croácia, nesta ordem, completam o grupo dos dez primeiros, que não sofreu alterações em relação ao mês passado.

Logo abaixo dos dez primeiros, a República de Camarões lidera as seleções africanas no ranking, com a 11.ª posição, enquanto os Estados Unidos encabeçam o grupo de países da Concacaf, com o 14.º posto.

Entre os africanos, destaque para a Argélia, que se garantiu na próxima Copa do Mundo e chegou ao 26.º lugar, a sua melhor colocação desde que o ranking da Fifa foi criado, em 1993. A Costa do Marfim, segundo adversário do Brasil no Mundial de 2010, fechou o ano na 16.ª posição. Já a Coreia do Norte, primeiro rival dos brasileiros na África do Sul, ocupa o 86.º posto.

A Fifa informou que divulgará o seu próximo ranking atualizado em 3 de fevereiro de 2010.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1.º Espanha, 1627 pontos

2.º Brasil, 1568

3.º Holanda, 1288

4.º Itália, 1209

5.º Portugal, 1176

6.º Alemanha, 1173

7.º França, 1117

8.º Argentina, 1085

9.º Inglaterra, 1076

10.º Croácia, 1042

11.º Camarões, 1035

12.º Rússia, 1026

13.º Grécia, 1016

14.º Estados Unidos, 980

15.º Chile, 936

16.º Costa do Marfim, 934

17.º México, 931

18.º Suíça, 924

19.º Sérvia, 916

20.º Uruguai, 909