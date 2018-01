Seleção espera pelos jogadores do Milan Com exceção dos quatro jogadores do Milan - Roque Júnior, Dida, Cafu e Kaká, que chegam apenas às 20h10 no aeroporto do Galeão -, os demais jogadores convocados por Parreira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias do Mundial, a partir de domingo, desembarcaram agora à tarde no Rio e neste momento estão seguindo, de ônibus, para a granja Comari, em Teresópolis, local da concentração e treinamentos. Apenas Ronaldinho Gaúcho chegará nesta quarta-feira, já que ele ainda defenderá o Barcelona, contra o Sevilha, no início da madrugada de quarta, pelo Campeonato Espanhol. Suspenso do primeiro jogo do Brasil, ele só poderá atuar no segundo, contra o Equador, dia 10, em Manaus. O volante Émerson foi o primeiro a se apresentar, e já treinou pela manhã, em Teresópolis. O técnico Carlos Alberto Parreira disse que sentiu o grupo alegre e motivado e que esperava a mesma tranquilidade durante os treinamentos para o primeiro jogo, domingo, contra a Colômbia, em Barranquila. ?A Copa para o Brasil começa agora?, disse. O meia Alex, do Cruzeiro, disse que o principal problema para a primeira partida das Eliminatórias será a falta de entrosamento da seleção. ?Mas, esspero que a qualidade dos jogadores e, também o fato de a base do Parreira ser a mesma que conquistou o penta, pelo menos minimize o problema do entrosamento.?