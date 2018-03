Seleção está completa pela 1ª vez A seleção brasileira de futebol - que estréia amanhã na Copa das Confederações - realizou hoje um treino de reconhecimento de gramado no Estádio Municipal de Kashima - um dos locais que vão receber jogos da Copa do Mundo no ano que vem. Pela primeira vez, a seleção contou com os 23 convocados pelo técnico Emerson Leão - uma vez que o lateral Gustavo Nery e o meia Carlos Miguel chegaram ao Japão para se juntar ao grupo. Eles vieram para as vagas de César e Zé Roberto, respectivamente, afastados do grupo por contusão. A expectativa para a partida de amanhã entre Brasil e Camarões, na primeira rodada do Grupo B da Copa das Confederações é muito grande por parte da torcida. Os 43 mil colocados à venda já estão esgotados. O próprio leão admite que esta talvez seja a partida de maior responsabilidade desde que assumiu a seleção.