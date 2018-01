Seleção está definida para amistoso A seleção brasileira já está escalada pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a partida desta quarta-feira, contra a Nigéria, no amistoso de preparação para a Copa das Confederações - torneio marcado para o período de 18 a 29 de junho, na França. A equipe realizou nesta terça-feira um treinamento de 45 minutos no Abuja National Stadium, local da partida, e Parreira escalou o time titular, sem surpresas. O Brasil deve começar a partida de amanhã com Dida; Belletti, Juan, Lúcio e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho; Luis Fabiano e Gil. A partida começa às 14h45 (horário de Brasília) e terá a transmissão da TV Globo. A seleção realizou apenas um treino antes do amistoso. A delegação desembarcou em Abuja na noite de segunda-feira, após mais de 20 horas de viagem e foi recebida com muita festa pelos nigerianos. O time, no entanto, só estará completo no dia 13, quando os jogadores de Cruzeiro (Alex, Edu Dracena e Maurinho) e Flamengo (Júlio César) deverão se apresentar ao treinador. Até quarta-feira eles permanecem no Brasil, envolvidos na final da Copa do Brasil. Após o amistoso, a equipe brasileira segue para a França. Na Copa das Confederações, a seleção integra o Grupo B, ao lado de Estados Unidos, Camarões e Turquia. No Grupo A estão França, Colômbia, Japão e Nova Zelândia.